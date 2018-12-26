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Ankara yoğun kar yağışının etkisi altında (Ankara hava durumu)

Yurdun genelinde olduğu gibi başkent Ankara da yoğun kar yağışının etkisi altında. Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, bütün gece devam etti ve kent beyaza büründü. Kar yağışı sebebiyle eğitime bir gün ara verildi. Karın keyfini çıkartanlar olduğu gibi sıkıntısını çekenler de vardı.

Ankara yoğun kar yağışının etkisi altında (Ankara hava durumu)

Ankara’ya çok yakışan kar bütün heybetiyle geri döndü, başkent beyaza büründü.

Ankara’ya kar yağdı, her tarafı beyazlar kapladı.

Başkent Ankara’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa zamanda tüm kenti etkisi altına aldı.

Yoğun kar yağışı yüzünden okullar bir gün tatil olurken, üniversitelerin büyük kısmında da derslere ara verildi.

Karın keyfini sadece çocuklar çıkartmıyor. İşte bu da polislerimizin eseri olan kardan adam.

Kar güzeldi güzel olmasına ama sıkıntılar da yok değildi

Kar güzel hoş ama sokakların güzel temizlenmesi lazım. Ankaralılar ara sokakların durumundan memnun değil.

Ankara’da gün boyunca kar manzaraları yaşandı. Devrilen ağaçlar, yaşanan kazalar eksik olmadı.

Ankara beyaza büründü Kızılay’daki meşhur güven anıtı da kardan nasibini aldı.

Kara yolları ve belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı. Buna rağmen ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Başkent’te kar yağışının etkisi bir süre daha devam edecek.

Yurdun dört bir yanında kar manzaraları vardı. Kötü haberler de geldi. Kırşehir'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde de yolcu otobüsünün devrildiği, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara
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