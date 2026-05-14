Ankara’da 13 yıllık cinayet davasında karar! 2 sanığa ceza, 2 sanığa beraat

Ankara'nın Mamak ilçesinde 2013 yılında Kemal Güven Aydoğan'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin görülen cinayet davasında nihai karar açıklandı. Mahkeme, yargılanan dört sanıktan ikisine hapis cezası verirken, diğer iki sanığın delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, haklarında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan dava açılan tutuksuz sanıklar Necmettin Yaman, Şükrü Kibar, Benli Kibar ve Hatice Kibar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklamak üzere cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında sanıklar Şükrü Kibar, Benli Kibar ve Necmettin Yaman'ın "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi. Mütalaada, sanık Hatice Kibar hakkında ise yeterli delil bulunmadığından beraatine karar verilmesi talep edildi.

"ÜZERİMİZE İFTİRA ATILDI" SAVUNMASI

Esas hakkındaki mütalaaya karşı söz verilen sanık Necmettin Yaman, olaya ilişkin hiçbir bilgisinin olmadığını ve suçsuz olduğunu savunarak mahkemeden beraatini istedi. Beyanda bulunan diğer sanıklar Benli Kibar ve Şükrü Kibar da üzerlerine iftira atıldığını öne sürerek beraat talebinde bulundu. Sanık savunmalarının ardından söz alan sanık avukatları da mütalaaya katılmadıklarını belirtti. Dosyada şüpheden uzak hiçbir delil olmadığını söyleyen avukatlar, bu sebeple müvekkillerinin beraat etmesi gerektiğini savundu.

Tarafların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şükrü Kibar hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına hükmetti. Sanık Necmettin Yaman'a ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, yargılanan diğer sanıklar Benli Kibar ve Hatice Kibar'ın ise delil yetersizliği sebebiyle davadan beraat etmelerini kararlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

