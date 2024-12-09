Ankara'da 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 15 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mert Sagit Mert Sagit
Ankara'da 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönündeki istihbari bilgiler üzerine çalışma başlatıldı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri mevkisinde şüpheli kamyoneti durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada, kamyonetin kasasındaki buzdolabında paketlenmiş halde 15 kilo 20 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: TRT Haber

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