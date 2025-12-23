Ankara’da 24 saatlik su kesintisi uyarısı: ASKİ listeyi paylaştı
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, başkent genelinde devam eden su kesintilerine ilişkin kritik bir duyuru yayımladı.
Ankara genelinde yaşanan uzun süreli su kesintileri nedeniyle vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini araştırmaya devam ediyor.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), merakla beklenen 23 Aralık 2025 tarihli su kesintisi programını ve detaylı listeyi kamuoyuyla paylaştı.
Program kapsamında Sincan, Mamak ve Altındağ gibi ilçelerde bugün belirli saatlere kadar su kesintileri uygulanacak.
İşte 23 Aralık 2025 tarihli ASKİ su kesintisi programı;
