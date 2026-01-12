Ankara'da 3 çocuk annesi cinayete kurban gitti: Şüpheliler arasında annesi de var!

Olay, Ankara’nın Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Esra Muratoğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle boğularak öldürüldü. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine, olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin incelemeleri sonrasında, genç kadının cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Muratoğlu’nun ölüm haberini alarak olay yerine gelen bir yakını ise fenalık geçirdi.

ANNE VE SEVGİLİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz soruşturma kapsamında olayın şüphelileri kısa sürede tespit edildi. Hayatını kaybeden kadının annesi Ç.Y. ile sevgilisi olduğu iddia edilen O.K. yakalanarak gözaltına alındı. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Esra Muratoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.