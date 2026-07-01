Ankara'da 52 bin sokak hayvanı toplandı! Vali Canbolat'tan gece yarısı açıklama

Sosyal medya hesabı üzerinden resmi bir açıklama yapan Vali Canbolat, daha önce tespiti yapılan hedef sayıya ulaşıldığını bildirirken, saha taramalarının titizlikle süreceğinin altını çizdi.

"52 BİN SAYISINA BUGÜN İTİBARIYLA ULAŞILDI"

Vali Yakup Canbolat, başkentteki sokak hayvanlarının rehabilitasyonu, barınaklara yerleştirilmesi ve kontrol altına alınması amacıyla yürütülen sürece dair yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara ilimizde 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibariyle 52 bin sayısına ulaşılmıştır. Tespit dışı kalan varsa arama/tarama ve toplama çalışmalarına titizlikle devam edilecektir."

SAHA TARAMALARI VE KONTROLLER DEVAM EDECEK

Valiliğin koordinasyonunda yerel yönetimler ve ilgili birimlerce yürütülen çalışmalarda, daha önce belirlenen veri tabanındaki sokak hayvanı mevcuduna ulaşıldığı kaydedildi. Yapılan açıklamada, kent genelindeki huzur ve güvenliğin yanı sıra sahipsiz hayvanların durumlarının takibi için sokaklardaki arama-tarama ve toplama faaliyetlerinin kesintisiz olarak devam edeceği vurgulandı.