Ankara'da 7. TravelExpo Turizm Fuarı kapılarını açtı

Ankara’da turizm fuarı başladı. Ulusal ve uluslararası firmaları bir araya getirildi. TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevat Engin Şahin, Ankara merkezli bölgesel turistik hattı tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Ankara'da 7. TravelExpo Turizm Fuarı kapılarını açtı
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Başkent turizmde de merkez olmak istiyor. Ankara merkezli bölgesel turistik hattın tanıtımı için çalışma yürütülüyor.

Ankara’da bu yıl 7’ncisi düzenlenen TravalExpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı açıldı. Fuara Rusya’dan Çeçenistan’a, Tataristan’dan Kırgızistan’a kadar uluslararası firmalarla birlikte yurt içinden de sektör temsilcileri katıldı.

Ulusal Kanal'a konuşan TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevat Engin Şahin, havayolu taşımacılığında direkt uçuşlara dikkat çekti:

"Önce bizim misafiri buraya getirebilmemiz lazım. Misafiri aktarma olmadan getirebilmemiz lazım. THY’ye iş düşüyor. Onlardan destek istiyoruz"

Fuarda Ankara’nın kültürel ve turistik değerleri sergilendi. TRAVELEXPO ANKARA 7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 17 Kasım 2024 tarihine kadar 'ATO Congresium''da gezilebilecek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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