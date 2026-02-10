Ankara'da adliye deposunda hırsızlık: ''İhtiyacım vardı, yerine koyacaktım''

Ankara Batı Adliyesi'nde gerçekleştirilen rutin kontrollerde, adli emanet deposundaki altınların eksik olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarından sonuç alınamayınca genişletilen soruşturma, bir personelin itirafıyla aydınlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ankara'da adliye deposunda hırsızlık: ''İhtiyacım vardı, yerine koyacaktım''
Yayınlanma: Güncellenme:

Ankara Batı Adliyesi'nde görevli yetkililer, adli emanet bürosunda gerçekleştirdikleri rutin sayım ve kontroller sırasında bir eksiklik fark etti. Toplam 50 altının muhafaza edildiği bir poşet incelendiğinde, içerisinde bulunması gereken 10 tam ve 5 çeyrek altının yerinde olmadığı tespit edildi.

Durumun anlaşılması üzerine Başsavcılık derhal harekete geçerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Depolardaki güvenlik kameraları geriye dönük olarak tek tek incelendi. Ancak yapılan ilk incelemelerde altınları kimin aldığına dair somut bir delile veya şüpheliye ulaşılamadı.

'İHTİYACIM KADAR ALDIM'

Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberine göre, soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte adli emanet depolarında görevli personellerin ifadelerine başvuruldu. İfade sürecinde bir memur, suçunu itiraf ederek altınları kendisinin aldığını açıkladı.

Şüpheli memur, ifadesinde diğer altınlara dokunmadığını belirterek, "İhtiyacım kadar aldım, daha sonra yerine koyacaktım" şeklinde savunma yaptı.

ZİMMET SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Hakkında idari soruşturma da başlatılan şüpheli memur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece "zimmet" suçundan tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

İstanbul merkezli operasyonda yeni gelişme: Zehir tacirlerinin 69 grubu kapatıldıİstanbul merkezli operasyonda yeni gelişme: Zehir tacirlerinin 69 grubu kapatıldıGündem
İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
ankara adliyesi hırsızlık
Günün Manşetleri
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması!
Tapu müdürü ve uzman gözaltında
İstanbul dahil 14 ilde operasyon
Bakan Yumaklı Kahramanmaraş'ta konuştu
Erman Toroğlu hakkında soruşturma
Kanatlı eti ihracatı durduruldu
Avukatların gelir beyanları mercek altında
Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu
Zehir tacirlerine geçit yok!
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Çok Okunanlar
10 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları 10 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar oldu?
10 Şubat hava durumu 10 Şubat hava durumu
Gazete manşetleri 10 Şubat Salı Gazete manşetleri 10 Şubat Salı