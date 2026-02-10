Ankara'da adliye deposunda hırsızlık: ''İhtiyacım vardı, yerine koyacaktım''

Ankara Batı Adliyesi'nde görevli yetkililer, adli emanet bürosunda gerçekleştirdikleri rutin sayım ve kontroller sırasında bir eksiklik fark etti. Toplam 50 altının muhafaza edildiği bir poşet incelendiğinde, içerisinde bulunması gereken 10 tam ve 5 çeyrek altının yerinde olmadığı tespit edildi.

Durumun anlaşılması üzerine Başsavcılık derhal harekete geçerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Depolardaki güvenlik kameraları geriye dönük olarak tek tek incelendi. Ancak yapılan ilk incelemelerde altınları kimin aldığına dair somut bir delile veya şüpheliye ulaşılamadı.

'İHTİYACIM KADAR ALDIM'

Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberine göre, soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte adli emanet depolarında görevli personellerin ifadelerine başvuruldu. İfade sürecinde bir memur, suçunu itiraf ederek altınları kendisinin aldığını açıkladı.

Şüpheli memur, ifadesinde diğer altınlara dokunmadığını belirterek, "İhtiyacım kadar aldım, daha sonra yerine koyacaktım" şeklinde savunma yaptı.

ZİMMET SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Hakkında idari soruşturma da başlatılan şüpheli memur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece "zimmet" suçundan tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.