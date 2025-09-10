Ankara’da aile faciası: Eşini öldürüp intihar etti

Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşanan olayda, bir kişi tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

Ankara’da aile faciası: Eşini öldürüp intihar etti
Yayınlanma: Güncellenme:

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Yenikimşit Mahallesi Kümeevleri’nde meydana geldi. A.M. ile eşi Z.M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.M., evde bulunan tüfekle önce eşi Z.M.’ye ateş etti, ardından aynı silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, A.M. ve Z.M.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

