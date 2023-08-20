Ankara'da akıllara durgunluk veren olay

Magandalar bunu da yaptı...Ankara'da meydana gelen bir trafik kazasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gerçekleşen kaza sonrası araçlarından inen 3 kişi diğer aracın sürücüsünden para talep edip,öldürmekle tehtid ettiler

Ankara'da akıllara durgunluk veren olay

Araçlarına çarpan sürücüyü para isteyip, silahla tehdit eden 3 kişi gözaltına alındı

Ankara'da araçlarına otomobille çarpan M.E.’den kaza parası isteyip, olumsuz cevap alınca da silahla tehdit eden 3 kişi, gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi.

 PARAYI VERMEYİNCE SİLAHLA TEHTİD ETTİLER 

Olay, dün öğle saatlerinde Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'nde meydana geldi. Etlik yönüne giden M.E. yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden başka bir otomobile arkadan çarptı. Otomobilden inen 3 kişi, kaza nedeniyle M.E.'den para talep etti.

Sürücünün olumsuz yanıt verip, polis çağırmak istemesi üzerine 3 kişi, tabanca ile M.E.'yi öldürmekle tehdit etti. Şüpheliler, daha sonra otomobilin camlarını kırıp, bölgeden uzaklaştı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. İhbar sonrası çalışma başlatan polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Hakkında 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olan O.C.A. ile B.İ. ve A.İ.İ., polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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