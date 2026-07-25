Ankara'da alt geçit göle döndü! Araç suların içinde böyle mahsur kaldı!
Ankara'da sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı durma noktasına getirdi. Altındağ ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı alt geçidini basan suların içinde kalan hafif ticari bir araç büyük ölçüde suya gömüldü.
Kent genelinde kısa sürede şiddetini artıran yağışlar, birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşturarak günlük yaşamı doğrudan etkiledi.
Yağışın şiddetiyle birlikte alt geçitte su seviyesi kısa sürede metrelerce yüksekliğe ulaştı ve güzergâh araç trafiğine tamamen kapandı. Ulaşımın sekteye uğradığı anlarda, geçidi kullanmaya çalışan bir hafif ticari araç ilerleyemeyerek suyun ortasında kaldı.
Geçidin göle dönmesinin ardından mahsur kalan aracın büyük bir bölümü sulara gömüldü. Yaşananları izlemek üzere alt geçidin etrafında toplanan çevredeki vatandaşlar, su baskınını ve aracın durumunu cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen yetkili ekipler, alt geçidin giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri alarak tehlikeyi önledi.
Kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması ve mahsur kalan aracın çıkarılması amacıyla alanda su tahliye çalışmaları başlatıldı.
Ekiplerin güzergâhtaki suyu boşaltma işlemleri ve bölgedeki trafik akışını normale döndürme çabaları sürüyor.