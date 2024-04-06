Ankara'da araç takla attı!

Kaza, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Ankara'da araç takla attı!
Editör: Yağmur Biçen

Kaza, akşam saatlerine Elmadağ ilçesi Samsun yolu üzerindeyaşandı.

İddialar göre, yolda başka bir aracın sıkıştırdığı 06 DHA 711 plakalı otomobilin sürücüsü kontrolünü kaybetti ve yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ankara’ya sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Van'daki hukuksuzluğa karşı duruşun bayraktarı Vatan Partisi oldu!Van'daki hukuksuzluğa karşı duruşun bayraktarı Vatan Partisi oldu!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Ankara # ankara # trafik kazası # otomobil takla attı
Çok Okunanlar
Hafta sonu hava durumuna hazırlıklı olun! 6 Nisan hava durumu...
Hafta sonu hava durumuna hazırlıklı olun! 6 Nisan hava durumu...
Malatya'da patlama!
Malatya'da patlama!
Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ücretsiz ulaşım ne zaman başlıyor?
Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ücretsiz ulaşım ne zaman başlıyor?
Ahmet Hakan'dan Abdullah Zeydan yazısı!
Ahmet Hakan'dan Abdullah Zeydan yazısı!
Bayramda kargolar çalışacak mı? Arife günü kargolar açık mı?
Bayramda kargolar çalışacak mı? Arife günü kargolar açık mı?
Öne Çıkanlar Vatan Partisi hükümeti DEM Parti konusunda uyardı! | Ana Haber | Can Karadut Vatan Partisi hükümeti DEM Parti konusunda uyardı! | Ana Haber | Can Karadut Emekliler dikkat! O banka 18 bin TL promosyon veriyor... Emekliler dikkat! O banka 18 bin TL promosyon veriyor...