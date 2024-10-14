Ankara'da asansör boşluğuna düşen çocuğun ölümüne ilişkin 3 itfaiye görevlisi tutuklandı

 Ankara'nın Sincan ilçesinde 23 Temmuz'da bir çocuğun asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin kusurlu bulunan 3 itfaiye görevlisinin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandığı bildirildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Ankara'da asansör boşluğuna düşen çocuğun ölümüne ilişkin 3 itfaiye görevlisi tutuklandı
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir apartmanın asansöründe mahsur kalan iki çocuktan B.S.B'nin, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda itfaiye görevlileri E.A, B.Y. ve B.B'nin kusurlarının bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, Başsavcılığın 25 Temmuz tarihli yazısı üzerine Ankara Valiliğinin söz konusu kişiler hakkında soruşturma izni verdiği, şüphelilerin buna itirazda bulunduğu anımsatıldı.

Bu itirazın reddedilmesi üzerine, 3 itfaiye görevlisinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, adliyeye sevk edilen şüphelilerin, Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

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rize itfaiye
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