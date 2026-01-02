Ankara'da başıboş köpek saldırısı: '10 saniye daha geç kalsaydım çocuğun anca parçalarını bulabilirlerdi'
Ankara'nın Altındağ ilçesinde okul dönüşü evine giden ilkokul öğrencisi, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Küçük çocuğu sürü halindeki köpeklerin arasından son anda kurtaran komşusu, yaşanan dehşeti "Çocuğu gördüğümde kendinden geçmişti" sözleriyle anlattı.
Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Atıfbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldan evine dönmekte olan 1. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Davut E., sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Küçük çocuk, durumu fark eden komşusunun araya girmesiyle köpeklerin arasından güçlükle kurtarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavisi devam eden çocuğun ağabeyi Abdul Elhamid, bölgedeki başıboş köpek sorununun boyutuna dikkat çekti. Kardeşinin otobüsten indikten sonra saldırıya uğradığını belirten Elhamid, şunları söyledi:
"Kardeşim otobüsten indikten sonra eve gelirken köpeklerin saldırısına uğruyor. Köpekler çocuğu paramparça etmişler, hiçbir yeri sağlam kalmadı. Burası köpeklerle dolu. İşe giderken köpekler bize bile saldırıyor, korkuyoruz. Geçen günlerde burada Afgan bir çocuğu da köpekler paramparça etti. Yetkililer köpekleri toplarsa en azından içimiz rahatlar, çocuklar da okula rahat gidebilirler. Kardeşimin tedavisi şu an devam ediyor. Köpekler, kardeşimin kafatasını ve ayaklarını her yerini komple yaralamışlar"
Mahalle sakinlerinden İmat Garipo ise sokak köpeklerinin çocuk veya yetişkin ayırt etmeksizin herkese saldırdığını ifade etti.
Yetkililere çağrıda bulunan Garipo, "Köpekler sürekli çocuklara saldırıyor. Çocuklar okula gidemiyor, otobüsten iner inmez köpekler saldırıyor. Köpekleri toplasınlar, işe bile gidemiyoruz. Köpeklerden korkuyoruz" diye konuştu.
"YAKLAŞIK 20 TANE KÖPEK VARDI"
Saldırı anında araya girerek çocuğu kurtaran Mehmet Dilek, o anlarda köpeklerin kendisine de saldırdığını aktardı. Dehşet anlarını anlatan Dilek, şu ifadeleri kullandı:
"Eşimle beraber doktordan dönerken köpeklerin boğuşmasını gördüm. Boğuşmada yaklaşık 20 tane köpek vardı, hepsi de kangal cinsindeydi. İlk başta çocuğu köpeklerin arasında fark etmedim. Çocuğu gördüğümde zaten kendinden geçmişti. Köpeklerin arasında girdim, bana da saldırdılar. Çocuğu kucağıma aldığımda her tarafı kan içindeydi. 10 saniye daha geç kalsaydım çocuğun anca parçalarını bulabilirlerdi. Yetkililerden başıboş köpekler konusunda önlem almasını istiyorum"