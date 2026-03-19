Ankara'da bayram mesaisi: 23 bin 769 personel sahaya iniyor

Ankara Valisi Vasip Şahin, valilik binasında düzenlediği toplantıyla Ramazan Bayramı süresince il genelinde uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirlerini kamuoyuna duyurdu.

Vatandaşların bayramı güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Vali Şahin; mezarlıklar, alışveriş merkezleri, hastaneler, AŞTİ, tren garı ve havalimanı gibi insan hareketliliğinin yoğun olduğu noktalarda denetimlerin artırıldığını kaydetti.

HAVADAN VE KARADAN KESİNTİSİZ DENETİM

Bayram boyunca emniyet ve jandarma birimlerinin tam kapasite sahada olacağını vurgulayan Vali Şahin, teknolojik imkanların ve operasyonel unsurların etkin şekilde kullanılacağını ifade etti. Vali Şahin, görev yapacak personel ve ekipman sayılarına ilişkin şu detayları paylaştı: "Emniyet Müdürlüğümüze bağlı 22 bin 58 personelimiz bayram boyunca görev başında olacak. Bu personellerimiz, 2 bin 302 ekiple birlikte; bir helikopter ve dronlar vasıtasıyla havadan ve karadan hem trafik denetimlerini gerçekleştirecek hem de diğer güvenlik tedbirlerini uygulayacaklar. Yine Jandarma Komutanlığımız bünyesindeki bin 711 personelimiz; 406 ekiple, helikopter, dronlar ve K9 görev köpekleriyle asayiş ve trafik hizmetlerinin en kaliteli seviyede sunulması için yoğun gayret sarf edecekler."

Trafik yoğunluğunun yönetilmesi ve olası aksamaların önüne geçilmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker gibi ağır vasıtaların seyrine yönelik geçici düzenlemeler getirildiğini açıklayan Şahin, kısıtlamanın detaylarını ve istisnalarını şu sözlerle aktardı: "Cumartesi günü saat 16.00’dan itibaren pazartesi 01.00’e kadar, yani pazarı pazartesiye bağlayan gece 01.00’e kadar İstanbul istikametinde hem D-750’de hem otoyolda tır, çekici, tanker gibi trafikte tehlike oluşturabilecek, nispeten tıkanmalara yol açabilecek araçların seyrine izin verilmeyecek. Ancak tedarik malzemesi, sebze ve meyve gibi bozulabilecek ürünleri taşıyan araçlar bu uygulamadan istisna tutulacak."