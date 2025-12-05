Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapalı olacak

Ankara’da yarın Anadolu Meydanı’nda yapılacak etkinlik nedeniyle çok sayıda cadde ve bulvar trafiğe kapatılacak. Bazı metro istasyonlarının giriş-çıkışları da kullanılmayacak.

Ankara’da yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin yarın saat 13.00’te Anadolu Meydanı’nda gerçekleştirileceği belirtilerek, saat 06.00’dan itibaren ihtiyaç duyulması halinde birçok güzergâhın çift yönlü kapatılacağı duyuruldu.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR:

Anıt Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi’nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yollar, Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü, GMK Bulvarı’nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak kapatılacak.

Celal Bayar Bulvarı’nın Mevlana Bulvarı ile Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve bağlantı yolları, Celal Bayar Bulvarı–Kazım Karabekir Caddesi yan varyantları, Hipodrom Caddesi’nin Tren Garı Kavşak ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ve bağlantıları, İstanbul Caddesi’nin Mevlana Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi arasında kalan bölümü ile tüm yan bağlantılar da kapatılacak. Kazım Karabekir Caddesi’nin Fuat Börekçi Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü de çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

EGO Genel Müdürlüğü ise miting nedeniyle metro düzenlemesini duyurdu. Keçiören Metrosu AKM İstasyonu’nun tüm giriş-çıkışları ile asansörü ve Anadolu Meydanı Ankaray İstasyonunun tüm giriş-çıkışları, saat 09.00’dan etkinlik sona erene kadar yolcu kullanımına kapatılacak.

Vatandaşların toplu ulaşım planlamalarını bu değişikliklere göre yapmaları ve alternatif istasyonları kullanmaları önerildi.

