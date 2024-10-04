Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak! İşte trafiğe kapatılacağı açıklanan yollar

Ankara'da yarın Anıttepe Spor Tesisleri ve Anıtpark'ta etkinlik düzenlenecek. Düzenlenecek etkinlik dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. Konuyla ilgili açıklama Ankara Emniyet Müdürlüğünden geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak! İşte trafiğe kapatılacağı açıklanan yollar
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Başkent Ankara'da yarın Anıttepe Spor Tesisleri ve Anıtpark'ta etkinlik düzenlenecek. Etkinlik dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapıldı. Açıklamada, saat 10.00'dan itibaren bazı yolların araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi.

Bu kapsamda, Şehit Göksenin Aytural Şaylan Caddesi'nin Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Spor Park Sokak arasında kalan bölümünün tamamı araç trafiğine kapatılacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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