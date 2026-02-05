Ankara'da beklenen an! TOKİ Ankara Ayaş kura sonuçları açıklandı: İşte tam liste.
Ankara'nın Ayaş ilçesinde noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle 298 konutun hak sahipleri belirlendi; konutları belli olan vatandaşlar için sözleşme tarihleri ve imza yeri de netleşti.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ankara'nın Ayaş ilçesi Hacırecep Mahallesi'nde hayata geçirilen 298 Adet Konut Projesi kapsamında süreç tamamlandı.
Hak sahibi vatandaşların oturacakları daireleri belirleyen "konut belirleme kurası", noter huzurunda gerçekleştirildi.
HAK SAHİPLERİ VE KONUTLAR NETLEŞTİ
Yapılan kura çekilişiyle birlikte, projede yer alan konutların hangi hak sahiplerine tahsis edileceği kesinlik kazandı. TOKİ Ankara Ayaş sosyal konut kura çekilişi sonuçları ve isim listesi kurum tarafından ilan edildi.
Hak sahipleri, kura sonuçlarına ve isim listelerine TOKİ’nin resmi internet sitesi ve ilgili kanalları üzerinden ulaşabiliyor.
Kura sonucunda konutu belirlenen vatandaşlar için teslim sürecinin ilk adımı olan sözleşme aşamasına geçiliyor. Sözleşme imzalama işlemleri, 12 – 13 Şubat 2026 tarihleri arasında Halk Bankası Ayaş Şubesi’nde gerçekleştirilecek. Hak sahiplerinin belirtilen tarihlerde banka şubesinde hazır bulunmaları gerekiyor.