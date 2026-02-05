Ankara'da beklenen an! TOKİ Ankara Ayaş kura sonuçları açıklandı: İşte tam liste.

HAK SAHİPLERİ VE KONUTLAR NETLEŞTİ

Yapılan kura çekilişiyle birlikte, projede yer alan konutların hangi hak sahiplerine tahsis edileceği kesinlik kazandı. TOKİ Ankara Ayaş sosyal konut kura çekilişi sonuçları ve isim listesi kurum tarafından ilan edildi.