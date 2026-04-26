Ankara’da bir vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Ankara'nın Ayaş ilçesinde arazide mantar toplayan bir vatandaş, bulduğu top mermisini demir parçası sanarak 20 metre boyunca elinde taşıdı. Mühimmat, uzman ekiplerce kontrollü şekilde imha edilerek olası bir facianın önüne geçildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Ayaş’ta yaşanan olayda bir vatandaş, mantar aramak için çıktığı arazide patlamamış mühimmat buldu.

Edinilen bilgilere göre Serdar Kandırmaz, arazide gezerken toprağın üzerinde paslanmış bir nesne fark etti. İlk etapta bölgedeki elektrik trafolarına ait bir parça olduğunu düşündüğü nesneyi eline alan Kandırmaz, yaklaşık 20 metre boyunca taşıdı.

Ancak nesnenin ağırlığı ve şekli dikkatini çekince durumdan şüphelendi. Bir süre sonra bunun bir top mermisi olduğunu fark eden Kandırmaz, nesneyi yere bırakarak uzaklaştı ve durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen patlayıcı madde imha uzmanları, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemelerin ardından patlamamış mühimmat kontrollü şekilde imha edildi. Patlama sesinin kilometrelerce öteden duyulduğu öğrenildi.

Yaşadığı anları anlatan Serdar Kandırmaz, “Önce demir parçası sandım, elime alıp taşıdım. Sonra top mermisi olduğu 'dank etti', hemen yumuşak bir yere bırakıp kaçtım ve ekiplere haber verdim” ifadelerini kullandı.

