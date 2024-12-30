Ankara’da boşanma davasında tuvalet fırçası engeli

Boşanma işlemlerini başlatan çift, evlilik sürecinde edindikleri mal ve eşyaların değer tespiti için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, eşyalarda kullanım kaynaklı yıpranma payının belirlenmesi için dosyayı bilirkişiye sevk etti. Değer tespitinin ardından mahkeme, mal paylaşımına ilişkin nihai kararı verecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Avukat Taha Ekici, müvekkilinin boşanma davası kapsamında eşya paylaşımı talebinde bulunduğunu belirtti. Ekici, “Müvekkilimiz bize eşya listesini getirdi. Listede koltuktan kanepeye kadar her şey detaylıca yazılmış. İlginç bir şekilde listeye tuvalet fırçası bile eklenmiş. Mahkeme, eşyanın kullanılmış olmasından kaynaklı değer kaybını tespit için bilirkişiye gönderdi. Şu an bilirkişiden tuvalet fırçasının yıpranma oranını ve mevcut değerini belirlemesini bekliyoruz” dedi.

Ekici, boşanma, ziynet eşyası ve velayet davalarının tamamlandığını, ancak eşya paylaşımı konusunun halen çözüme kavuşmadığını belirtti. “Müvekkilimizin tüm davalarını bitirdik, fakat şu an sırf tuvalet fırçası nedeniyle eşya paylaşımı davası sonuçlanamadı. Bu durum oldukça ilginç ve sanırım bir ilk” ifadelerini kullandı.

Ekici, boşanacak veya evlenecek çiftlere tavsiyelerde bulunarak, “Bir tuvalet fırçası gibi küçük bir eşya bile boşanma sürecini etkileyebiliyor. Bu nedenle alınan her bir eşyaya dikkat etmelerini öneririm” dedi