Ankara'da boya fabrikasında yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Ankara'nın Sincan ilçesindeki Alcı Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir boya fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Geniş çaplı müdahale için çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken, 20 personel alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Alcı Organize Sanayi Bölgesi 2036. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Fabrikanın üretim kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan alevler üzerine, durum hızla itfaiye ekiplerine bildirildi.

ANKARA'NIN DÖRT BİR YANINDAN EKİPLER BÖLGEYE AKIN ETTİ

Yangın ihbarının alınmasının hemen ardından başkentin birçok farklı noktasından bölgeye destek istendi. Temelli, Polatlı, Sincan, Başkent OSB, Çayyolu, Çakırlar, Merkez, Sincan OSB ve Batıkent itfaiye istasyonlarına bağlı çok sayıda ekip, alevlere müdahale etmek amacıyla hızla olay yerine yönlendirildi.

Olay yerine ilk etapta ulaşan 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye personeli, fabrikanın üretim hattından yükselen alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları an itibarıyla aktif olarak devam ediyor.

Yangının kesin çıkış nedeni ise sahadaki çalışmaların tamamen bitirilmesinin ardından yapılacak olan incelemelerle netlik kazanacak.

ankara yangın
