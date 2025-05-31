Ankara’da çöp kamyonu devrildi: Bir temizlik işçisi hayatını kaybetti
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 1 temizlik işçisi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı.
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Kaza, saat 10.30 sıralarında Ankara-İstanbul kara yolu üzerindeki Sobran Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Nallıhan Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, araçta bulunan temizlik işçilerinden T.Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan E.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nallıhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.