Ankara’da çöp kamyonu devrildi: Bir temizlik işçisi hayatını kaybetti

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 1 temizlik işçisi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ankara’da çöp kamyonu devrildi: Bir temizlik işçisi hayatını kaybetti
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Kaza, saat 10.30 sıralarında Ankara-İstanbul kara yolu üzerindeki Sobran Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Nallıhan Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, araçta bulunan temizlik işçilerinden T.Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan E.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nallıhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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