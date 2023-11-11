Ankara'da Çorum Tanıtım Günleri'nde 1 Ton Leblebi Dağıtıldı

Ankara’da düzenlenen Çorum Tanıtım Günleri’nde vatandaşlara 1 ton Çorum leblebisi dağıtıldı. Etkinlik güzel görüntülere sahne oldu.

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Ankara Altınpark’ta düzenlenen Çorum Tanıtım Günleri’nde Çorum’un yöresel lezzetleri başkentlilerin beğenisine sunuldu.  Vatandaşlar festivalde hem eğlendi hem de Çorum’un meşhur leblebisi, Osmancık pirinci, İskilip dolması, kuzu çevirme ve Çorum gözlemeleri gibi coğrafi lezzetlerin tadına bakma imkanı buldu.

Düzenlenen İskilip dolması yeme yarışmasında ise 10 vatandaş kıyasıya yarıştı. Yarışmada rakiplerinden daha hızlı İskilip dolması yiyen Yaşar Yıldırım 1’inci olarak, 1 kilo Çorum leblebisi kazandı. Etkinlikte vatandaşlara 1 ton Çorum leblebisi dağıtıldı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Ankara # ankara # çorum
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