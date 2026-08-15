Ankara'da Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine operasyon: 7 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Daltonlar" ve "Baygaralar" suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan firari bir şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ankara'da Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine operasyon: 7 tutuklama
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda "Daltonlar" ve "Baygaralar" olarak adlandırılan suç örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu suç örgütleri adına hareket ettiği tespit edilen kişilere yönelik operasyon düğmesine basıldı.

EŞ ZAMANLI BASKINLARDA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık makamından operasyonun detaylarına ilişkin yapılan resmi açıklamaya göre, emniyet güçlerinin 11-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sonucunda 11 şüpheli hedef alındı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda, ikisi suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ HER YERDE ARANIYOR

Adliyeye sevk edilen ve savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda gözaltına alınan suça sürüklenen çocukların da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılma kararı verildi.

Öte yandan, dosya kapsamında hedef alınan ancak adreslerinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğü bildirildi.

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