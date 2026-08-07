Ankara'da "değnekçilere" dev operasyon! 10 korsan otoparkçıya ev hapsi verildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen "Güven Sokağı Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sürücüleri haraca bağlayan yöntemler tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat ve Nöbet Bürosunca başlatılan soruşturma doğrultusunda fiziki ve teknik takip yürüten ekipler, şüphelilerin kentin yoğun cadde, sokak ve işletme önlerini adeta kendi mülkleri gibi kullandıklarını belirledi. Park yeri arayan vatandaşlardan zorla para talep ederek haksız kazanç sağlayan ve yasa dışı otopark alanları oluşturan zanlılar tek tek tespit edildi.

Hakimlikten 10 şüpheli hakkında ev hapsi kararı

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ev hapsi adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Emniyetten vatandaşlara uyarı: "Park ücreti talep edilmesi yasa dışıdır"

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kamuya açık alanlarda yetkisiz kişilerin "park ücreti" talep etmesinin açıkça yasa dışı olduğu hatırlatıldı. Emniyet yetkilileri, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.