Ankara’da dehşet! Anne iki çocuğunu öldürdü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 10 yaşındaki A.S.D. ve 7 yaşındaki O.A.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 12 yaşındaki A.B.D. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından Serpil A.D. gözaltına alınırken, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.