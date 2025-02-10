Ankara’da dehşet! Anne iki çocuğunu öldürdü

Ankara’nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi’nde yaşanan dehşet verici olayda, Serpil A.D. adlı bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle cinnet getirerek üç çocuğunun bileklerini kesti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ankara’da dehşet! Anne iki çocuğunu öldürdü
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 10 yaşındaki A.S.D. ve 7 yaşındaki O.A.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 12 yaşındaki A.B.D. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından Serpil A.D. gözaltına alınırken, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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