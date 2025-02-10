Ankara’da dehşet! Anne iki çocuğunu öldürdü
Ankara’nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi’nde yaşanan dehşet verici olayda, Serpil A.D. adlı bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle cinnet getirerek üç çocuğunun bileklerini kesti.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 10 yaşındaki A.S.D. ve 7 yaşındaki O.A.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 12 yaşındaki A.B.D. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından Serpil A.D. gözaltına alınırken, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı