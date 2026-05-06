Ankara’da dehşet! Baba ve oğul 57 yaşındaki komşularını demir çubukla döverek öldürdü

Olay, 24 Nisan tarihinde Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Oltan Mahallesi'nde meydana geldi. N.K. ve oğlu E.K., komşuları 57 yaşındaki Tansel Gökmen'in köpeğinin kendi köpeklerine saldırması üzerine öfkelendi. Büyüyen olayda baba ve oğul, yanlarındaki demir çubukla Gökmen'i darbederek ağır yaraladı.

11 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞI SON BULDU

Aldığı şiddetli darbeler sonucu yaralanan Tansel Gökmen, ambulansla hastaneye sevk edildi. Yapılan tıbbi incelemelerde kafatasının kırıldığı ve beyin kanaması geçirdiği teşhis edilen Gökmen, derhal tedavi altına alındı. Hastanede 11 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Gökmen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BABA VE OĞLU CEZAEVİNDE

Gökmen'in ölümüyle sonuçlanan ağır darp olayının ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Olay sonrası gözaltına alınan saldırganlar N.K. ve oğlu E.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.