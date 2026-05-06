Ankara’da dehşet! Baba ve oğul 57 yaşındaki komşularını demir çubukla döverek öldürdü

Ankara'nın Ayaş ilçesinde köpeklerin kavgası nedeniyle çıkan tartışmada komşuları baba ve oğul tarafından demir çubukla darbedilen 57 yaşındaki Tansel Gökmen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar
Olay, 24 Nisan tarihinde Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Oltan Mahallesi'nde meydana geldi. N.K. ve oğlu E.K., komşuları 57 yaşındaki Tansel Gökmen'in köpeğinin kendi köpeklerine saldırması üzerine öfkelendi. Büyüyen olayda baba ve oğul, yanlarındaki demir çubukla Gökmen'i darbederek ağır yaraladı.

11 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞI SON BULDU

Aldığı şiddetli darbeler sonucu yaralanan Tansel Gökmen, ambulansla hastaneye sevk edildi. Yapılan tıbbi incelemelerde kafatasının kırıldığı ve beyin kanaması geçirdiği teşhis edilen Gökmen, derhal tedavi altına alındı. Hastanede 11 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Gökmen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BABA VE OĞLU CEZAEVİNDE

Gökmen'in ölümüyle sonuçlanan ağır darp olayının ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Olay sonrası gözaltına alınan saldırganlar N.K. ve oğlu E.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

