Ankara’da dehşet: Evini ateşe verip balkondan izledi!

Öcal, A.E.'nin ruhsal sıkıntıları olduğunu ileri sürerek eski yaşantısına dair detaylar verdi: "Eşi ölmeden önce eşiyle çok kavga ederdi, iki günde bir eve polis gelirdi. Eşi öldükten sonra kızını kabul etmedi, sokağa attı kızını. Evinde kedi beslemeye başladı, kedilerle konuşuyordu. Bütün apartmanı, mahalleyi tehdit etmişti. Karşı binadaki küçük çocuğu babasının yanında, senin çocuğunu iki gün sonra keseceğim, doğrayacağım diye tehdit etmişti. Ruhsal sorunları olduğu için böyleydi" dedi.