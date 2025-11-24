Ankara’da dehşet: Evini ateşe verip balkondan izledi!
Ankara'nın Mamak ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 55 yaşındaki bir kişi, yaşadığı apartmanın en üst katındaki dairesini ateşe verdi. Korku dolu anların yaşandığı olayda 1 kişi yaralanırken, binayı yakan şüphelinin yangın sırasında balkona çıkarak alevleri izlediği iddia edildi.
Olay, Mamak ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın 6. katında ikamet eden 55 yaşındaki A.E.'nin, dairesini kasten ateşe verdiği iddia edildi.
Çevredekilerin alevleri fark etmesi üzerine durum hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, olayda dumandan etkilenen 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.
APARTMAN SAKİNLERİ: "TEHDİT EDİLİYORDUK"
Apartman sakinleri, yangını çıkardığı öne sürülen A.E.'nin kendilerini sürekli tehdit ettiğini belirterek can güvenliklerinin olmadığını ifade etti.
Dairesi yanan şahsın kapı komşusu Nesimi Öcal, yangının dün akşam saat 21.00 sıralarında gerçekleştiğini aktardı. Öcal, yangını ilk olarak çocuğunun fark ettiğini belirterek, daha önce de şahsın "binayı yakacağım, insanları keseceğim" tehditlerini duyduğunu söyledi. Öcal, yangını fark edince hemen daireden çıktığını, kapı deliklerinden siyah dumanın yüzüne doğru geldiğini hissettiğini ve ardından aşağı inerek binanın ana gazını kapattığını anlattı.
Öcal, A.E.'nin ruhsal sıkıntıları olduğunu ileri sürerek eski yaşantısına dair detaylar verdi: "Eşi ölmeden önce eşiyle çok kavga ederdi, iki günde bir eve polis gelirdi. Eşi öldükten sonra kızını kabul etmedi, sokağa attı kızını. Evinde kedi beslemeye başladı, kedilerle konuşuyordu. Bütün apartmanı, mahalleyi tehdit etmişti. Karşı binadaki küçük çocuğu babasının yanında, senin çocuğunu iki gün sonra keseceğim, doğrayacağım diye tehdit etmişti. Ruhsal sorunları olduğu için böyleydi" dedi.
Apartman sakinlerinden Mehmet Hökerek de can güvenliklerinin olmadığını ifade eden bir diğer isimdi. Hökerek, daha da çarpıcı bir iddia ortaya attı: "Şahıs evini yaktıktan sonra elinde bıçakla balkonun köşesinde bekliyormuş. Bunu sonradan itfaiyeci arkadaşlar içeri girdiğinde öğrendik." Hökerek, A.E.'nin itfaiyecilere bıçakla saldırmaya çalıştığını ancak itfaiyecilerin bıçağı elinden aldığını söyledi.
Şahsın ruhsal sıkıntıları nedeniyle tehdit etmediği kimsenin kalmadığını belirten Hökerek, "Biz eşimizi, çocuğumuzu merdivenlerde tek başına bırakamıyoruz, gece gündüz takip ediyoruz. Çünkü şahsın ne yapacağı belli değil. Yetkililerden gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bu binadaki ve sokaktaki hiç kimsenin can güvenliği yok. Tekrar geldiği zaman daha kötü şeylerle karşılaşabiliriz" diyerek yetkililere acil önlem alma çağrısında bulundu.
Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı incelemelerini başlattı.