Ankara’da dehşet: Önce cinayet işledi sonra intihar etti

Çubuk ilçesinde 21 yaşındaki Hatice Ç., evinde ölü bulundu. Komşusu Murat A.’nın aynı tabancayla intihar ettiği ortaya çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ankara’da dehşet: Önce cinayet işledi sonra intihar etti
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Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşanan trajik olay, 21 yaşındaki Hatice Ç.'nin iş arkadaşlarının ondan haber alamamasıyla ortaya çıktı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Naim Sokak’taki dört katlı bir binanın birinci katında yaşayan genç kadın, yapılan ihbarın ardından polis ve sağlık ekiplerinin eve gelmesiyle ölü bulundu.

AYNI EVDE İKİ CANSIZ BEDEN

Polis ekipleri kapısı açılan dairede iki kişiyi tabanca ile vurulmuş halde buldu. Hatice Ç.’nin yanı başında bulunan erkek cesedinin, apartmandaki komşusu 50 yaşındaki Murat A. olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, Murat A.’nın Hatice Ç.’yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

Her iki cenaze, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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