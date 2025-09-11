Ankara'da deprem oldu: Naci Görür 7 büyüklüğünde deprem için uyardı!

Ankara’da hissedilen 4,1’lik deprem sonrası uzmanlardan kritik uyarı: Çankırı Fay Zonu’nda büyük bir sarsıntı riski var. Peki, risk ne kadar ciddi?

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ankara'da deprem oldu: Naci Görür 7 büyüklüğünde deprem için uyardı!
Yayınlanma:

Ankara’da hissedilen 4,1’lik deprem sonrası uzmanlardan kritik uyarı: Çankırı Fay Zonu’nda büyük bir sarsıntı riski var. Peki, risk ne kadar ciddi?

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çankırı Fay Zonu üzerinde meydana gelen sarsıntıya dikkat çekti. Görür, bu fay zonunun büyüklüğü 7’ye varan depremler üretebileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Görür, açıklamasında şunları söyledi: "Dağdemir-Kalecik/Ankara’da 4,1 büyüklüğünde sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay Zonu üzerinde gerçekleşti. Bu zon, 7’ye varan büyüklükte deprem oluşturabilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifi’nin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun."

deprem naci görür ankara
