Ankara'da Dev Operasyon! 551 Kişi Yakalandı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma ekiplerince 20-27 Ekim tarihlerinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş cezası olan 22; 5 ile 10 yıl arası kesinleşmiş cezası olan 52; 5 yıl altı kesinleşmiş cezası olan 477 şüpheli yakalandı.

Adli mercilere teslim edilen 551 şüpheliden 309'unun hükümlü olarak arandığı öğrenildi.