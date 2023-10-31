Ankara'da Dev Operasyon! 551 Kişi Yakalandı

Ankara Valiliği, emniyet ve jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda  hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 551 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ankara'da Dev Operasyon! 551 Kişi Yakalandı
Son Güncelleme:

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma ekiplerince 20-27 Ekim tarihlerinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş cezası olan 22; 5 ile 10 yıl arası kesinleşmiş cezası olan 52; 5 yıl altı kesinleşmiş cezası olan 477 şüpheli yakalandı.

Adli mercilere teslim edilen 551 şüpheliden 309'unun hükümlü olarak arandığı öğrenildi.

2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Zeytin Dalı Bölgesinde Operasyon2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! Zeytin Dalı Bölgesinde OperasyonGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ankara # ankara # operasyon
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Bugün Hava Nasıl Olacak? Bazı Bölgeleri Yağmur Bekliyor
Bugün Hava Nasıl Olacak? Bazı Bölgeleri Yağmur Bekliyor
31 Ekim'de Güncel Altın Fiyatları... Altın Kaç TL'den Değer Buldu?
31 Ekim'de Güncel Altın Fiyatları... Altın Kaç TL'den Değer Buldu?
MİT'ten Terör Örgütüne Üst Düzey Darbe
MİT'ten Terör Örgütüne Üst Düzey Darbe
Ordu'daki KYK Yurdunda Asansör Kazası!
Ordu'daki KYK Yurdunda Asansör Kazası!
Öne Çıkanlar ABD-İsrail'in Asıl Hedefi Türkiye! | Halil Nebiler | Televizyon Gazetesi ABD-İsrail'in Asıl Hedefi Türkiye! | Halil Nebiler | Televizyon Gazetesi Galatasaray'da Abdulkerim'in Maaşına Zam! Galatasaray'da Abdulkerim'in Maaşına Zam!