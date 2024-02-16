Ankara'da dev operasyon! Tam 880 kişi yakalandı
Ankara'da gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesin hüküm bulunan ve ifadeye yönelik aranan 880 kişi yakalandı. Açıklama Ankara Valiliği'nden geldi.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9-15 Şubat tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.
Çalışmada, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 19, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 24, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 333 ve ifadeye yönelik aranan 499 şüpheli yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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