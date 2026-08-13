Ankara'da dev sahte deterjan operasyonu! 27 milyon liralık vurgun önlendi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma ekipleri tarafından yürütülen ortak çalışma kapsamında dev bir operasyona imza atıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ankara'da dev sahte deterjan operasyonu! 27 milyon liralık vurgun önlendi
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GİMAT Toptancılar Sitesi'nde yer alan bir iş yeri ile deposuna düzenlenen baskında piyasaya sürülmeye hazırlanan tonlarca sahte temizlik ve bakım ürünü yakalandı.

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 27 milyon lira olan, tanınmış markaların isimleri kullanılarak üretilmiş 37 ton sahte deterjan, şampuan, diş macunu ve güneş kremi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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