Ankara'da dev terör ablukası! Başsavcılık talimatıyla 241 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı terör soruşturmalarında çok sayıda örgüte ağır darbe indirildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ankara'da dev terör ablukası! Başsavcılık talimatıyla 241 kişiye gözaltı kararı
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Ülke genelinde faaliyet yürüten farklı terör örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlar neticesinde şu ana kadar 209 zanlı kıskıvrak yakalandı.

EMNİYET VE JANDARMA ORTAKLAŞA DÜĞMEYE BASTI

Terör örgütlerinin Türkiye genelindeki yapılanmalarını deşifre etmek amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak şafak vakti harekete geçti. Kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

TEM EKİPLERİNİN OPERASYONLARINDA 148 ŞÜPHELİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki TEM birimlerince yürütülen operasyonel çalışmalarda, sol ve dini istismar eden terör örgütlerine mensup toplam 148 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Emniyetin hedefindeki şüphelilerin örgütlere göre dağılımı şu şekildedir:

DAEŞ: 30 şüpheli
DSİH: 23 şüpheli
TKP/ML: 22 şüpheli
TKİP: 20 şüpheli
MLKP: 16 şüpheli
DKP/BÖG: 16 şüpheli
DHKP/C: 12 şüpheli
THKP/C: 9 şüpheli

JANDARMA EKİPLERİNDEN 93 KİŞİLİK LİSTEYE BASKIN

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı terörle mücadele unsurlarının gerçekleştirdiği saha ve istihbarat çalışmaları kapsamında ise toplam 93 kişi hakkında gözaltı kararı uygulandı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonların dökümü şu şekildedir:

TKP/ML: 44 şüpheli
DAEŞ: 26 şüpheli
DHKP-C ve MLKP Bağlantılı: 23 şüpheli

FİRARİ ŞÜPHELİLER İÇİN ÇEMBER DARALIYOR

Başsavcılık talimatıyla yürütülen dev operasyon zincirinde gözaltı kararı çıkarılan 241 kişiden 209'u gözaltına alınarak emniyet ve jandarma komutanlıklarına götürüldü. Yetkililer, kimlikleri belirlenen ancak adreslerinde bulunamayan firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla soruşturmanın çok yönlü, titiz ve kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

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