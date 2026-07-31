Ankara'da devre mülk vurgununa operasyon! 25 şüpheli adliyede
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Yayınlanma:
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızılcahamam'da devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin incelemeleri sonucunda şüphelilerin, vatandaşları "Devre mülkünüzü yüksek fiyata satacağız" vaadiyle kandırdıkları ve bu yöntemle vatandaşlardan "masraf" adı altında para topladıkları belirlendi.
25 şüpheli Kızılcahamam Adliyesi'ne sevk edildi
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere Kızılcahamam Adliyesi’ne getirildi.