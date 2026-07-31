Ankara'da devre mülk vurgununa operasyon! 25 şüpheli adliyede

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ankara'da devre mülk vurgununa operasyon! 25 şüpheli adliyede
Yayınlanma:

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızılcahamam'da devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin incelemeleri sonucunda şüphelilerin, vatandaşları "Devre mülkünüzü yüksek fiyata satacağız" vaadiyle kandırdıkları ve bu yöntemle vatandaşlardan "masraf" adı altında para topladıkları belirlendi.

25 şüpheli Kızılcahamam Adliyesi'ne sevk edildi

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere Kızılcahamam Adliyesi’ne getirildi.

Son dakika: Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!Son dakika: Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!Gündem
ankara dolandırıcılık
Günün Manşetleri
Ruhsat soruşturmasında sıcak gelişme
Tarım Bakanlığı hileli gıda listesini yeniledi!
Ahmed Al-Jaber Üssü İHA'larla hedef alındı!
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor!
Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var!
En düşük emekli aylığı kararı Resmi Gazete'de!
Malatya'da yol çalışması sırasında göçük
169 yangının 163'ü kontrol altında
Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor
Denizli'de ormanlık alana yakın bölgede yangın!
Çok Okunanlar
En düşük emekli aylığı kararı Resmi Gazete'de! En düşük emekli aylığı kararı Resmi Gazete'de!
Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 31 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları! Altın piyasasında hareketli saatler: İşte 31 Temmuz 2026 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları!
Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var!
Motorine dev zam geldi! İşte 31 Temmuz akaryakıt fiyatları Motorine dev zam geldi! İşte 31 Temmuz akaryakıt fiyatları
Az önce nerede deprem oldu? Az önce nerede deprem oldu?