Ankara'da eğlence mekanında dehşet: Sahneye çıkıp, intihar etti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında yaşanan trajik olayda, M.Ç. (36) adlı kişi, tartıştığı bir kadınla yaşadığı gerilimin ardından sahneye çıkarak elindeki tabancayla önce çevresindekilere tehditler savurdu.

Kendisine müdahale etmeye çalışanlara da saldıran M.Ç., daha sonra tabancayı başına dayayarak intihar etti.

Olay, mekandaki güvenlik kameralarına yansıdı ve büyük panik yaşanmasına neden oldu.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.