Ankara'da elektrik kesintisi! 3 Mart Ankara elektrik kesintisi olacak ilçeler
Ankara'da 3 Mart Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı.
Ankara elektrik kesintisi olacak ilçeler;
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Elmadağ
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : ŞEHİT MEHMET TEKCAN, GÜL., YAVUZ, ÇİĞDEM, LALE, MİRAÇ, SAZLIK, 389, 387
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 03 Mart 2023 Cuma 14:50
Elektrik kesintisi bitiş saati : 03 Mart 2023 Cuma 16:50
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Altındağ
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : KARAPÜRÇEK, 1699/1, ŞEHİT HARUN AYDIN, ŞEHİT SAVAŞ BATU, 424, 416, 425/1, 423, 430, 425, 427
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 03 Mart 2023 Cuma 10:40
Elektrik kesintisi bitiş saati : 03 Mart 2023 Cuma 17:40
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 45 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilediği ilçe belediyesi : Etimesgut
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : BAHÇEKAPI MAHALLESİ, 2453, FATİH SULTAN MEHMET, 2454, 2450, 2457
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama saati : 03 Mart 2023 Cuma 10:45
Elektrik kesintisi bitiş saati : 03 Mart 2023 Cuma 11:30
Elektrik kesintisinin tahmin süresi : 4 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilediği ilçe belediyesi : Pursaklar
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler :AĞILCIK, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, ABADAN, HACI BAYRAM VELİ., KAZIM KARABEKİR, TUĞLA, 19, SARIBEYLER, TURAN, YURDAGÜL, ÇAYIRYOLU, TURGUT ÖZAL, AHMETADİL, ELİF, ONUR, KIBRIS, GÜLER, ATATÜRK.., İHLAS, EYÜP SULTAN, MÜRÜVVET, MEHMET AKİF ERSOY., FATİH SULTAN MEHMET, KARDELEN, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞİRİN_1, YAVUZ SULTAN SELİM_1, ZAFER, ÇALSEKİ, MEHMETÇİK, OBA., MENEKŞE...., MAZLUM, PEYAMİ SAFA, KIZILCA, POSTA, SÜTÇÜ İMAM. , ATAÇ, MENEKŞE.., FEVZİ ÇAKMAK, AKTAŞ, DURU, YEŞİLİRMAK, KARAHANLI, MEMLİK, TURGUT ALTINOK, 279, ÜNAL_1, ADNAN MENDERES, 5, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, VEYSEL KARANİ, 200, 210, HÜSEYİNGAZİ, KİRAZLI, ELMAS, SARMAŞIK , HIZIR REİS_1, ZÜMRÜT_2, ÇAĞLAYAN_1, ŞENYUVA, KARACAOĞLAN_1, ÜZÜMLÜ, MÜCAHİT, FARUK, KAĞAN, YENİ ASIR, GÖZDE, ALPARSLAN_1, 256, FEZER, 313, YAKUPHASAN, GÜNAYDIN, BEDİR, AY_1, CUMHURİYET., HİLAL, MEVLANA,4, İSTİKLANA_4 NERGİZ_1, ŞAFAK,ŞEN, ŞEYH ŞAMİL, TAŞKENT_1, VADİ, YEŞİLÖZ, YUNUS EMRE...., ZAMBAK, ZİRAAT, AKŞEMSETTİN., BOSNA HERSEK, ÇİĞDEM, HACI EFENDİ, AZERBAYCAN, KILIÇALİPAŞA, ÖZDEMİR_2, ULUDERE, YILDIRIM BEYAZIT, CELAL ATİK_1, 12, IRMAK , 318, YEŞİLVADİ SİTESİ, DUMLUPINAR_1, MUSUL, 270, EREN, MELİKŞAH_1, DAĞISTAN, PREVEZE., ZİYA ÜLHAK, 680 ADA, DEDEKORKUT, İKİZ, ERTUĞRULGAZİ., YAKUT, GENÇ OSMAN.., SANCAK.., 310, MERVE, BİRLİK , MAHİR, KURUSARI, AKŞEMSETTİN, KOSOVA., 350, 203, ŞEYH EDİBALİ, İZZET BEGOVİÇ, 211, ÖMER SEYFETTİN_1, 346, AHMET YESEVİ, BAĞLUM, 281, İREM, GENÇ OSMAN, 201, ÇAD, 221, İKBAL, KEKLİK_1, 71 , TOPRAKLIK, İSKENDER, HALİS, 308, İSFAHAN, EKBER, 293, 207, MEDENİ, SERHAT, YILDIRIM BEYAZIT KÜME-, ATİF EFENDİ, 199, CEVHER, 103, 7, 78, OĞUZHAN_1, GÜMÜŞ, DERİN, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, KUMRULU, ILGAZ, 72, KÖKLÜ, ERGENEKON., GÜZELYURT BAĞLUM, 171, SİRKELİ YEŞİLOVA, 101,ERDEMLİ, FİDAN, SARAY., 43, İNZAR, 195, MİRAÇ, İRŞAT, 108, COŞKUN, ÇİMEN_1, FERAH, ÇAĞDAŞ, YILDIZ-, BAYIR, 235, AŞIK VEYSEL_1, FARABİ, YEŞİLYURT MAH, 320, 307, ILGIN, CEVHER DUDAYEV , ŞAHİN_2, 2, GÜVERCİN, 4, 69, 9, MİMAR, SELÇUK., 85, 49, YUNUS EMRE....., 70, 218, 90, 81, NENE HATUN, PLEVNE., 193, 290, BADEMLİ, 8, 48, KÖROĞLU, 41, 217, ÇAĞRI, 104, İNCİ, 3, 225, 38, 15, GAYRET, KARYAĞDI_1, GÜL.., TUNALI, 42, 223, AŞİNA, İSLAMABAD, 39, 75, 11., 2 ., ÖZAL, KAZIM KARABEKİR., 827 ADA, 189, 204, 14, 173, 298, ARAFAT_1, CİHANGİR_1, KATMER, EDA, 223_1, 165, 10, 175, KARAMAN, GAZİ ABDURRAHİM, 305, 228, 73, BARIŞ, ÇELEBİ_1, KIZILIRMAK, ESRA, AKIN., HAKİKAT, 45, 192, EKLEM, KALPAKLIPINAR, HÜZÜN, 220, 260, 74, EMİN, 32, ALPARSLAN.., 219, YAKUT., İLKER., 26, HAYDAR, KARŞIYAKA, ARAFAT , KAŞKARLI, 1, HİRA, 202, 60, ATAK, HAZAN, 166, SUSAM, 13., ÜNAL, ALPEREN..,MÜZDELİFE, 216, 259, PİRİ REİS., EMİRHAN, KEREM, 315, 77, 164, 209, DİKMEN, SAİDİ NURSİ, IHLAMUR, KEHRİBAR, 249, 82, 25, KOSOVA_2, 21, DERVİŞ, CELALETTİN RUMİ, ORUÇ REİS_1, SÖĞÜTLÜ , 18, 109, KAHRAMAN, SELİMİYE 1, 34, KÜRŞAT_1, 80, SEFA, MENEKŞE, KUBAT, BUHARA_1, EKİN.., KILIÇLAR KÜME, ERDEM, 87, 86, PELİN, HEKİMHAN, BURCU, SEVGÜLÜ, ERTUĞRUL, DUMLUPINAR, 312 , HAMİT, 29, 28, 187, 234, KÖSTEBEK, 50, 62, 180, 263, 6, 35, 79, 5., SERÜVEN, FAZİLET_1, KOSTÜM, 91, FEZA, ANAFARTALAR., MERDANE, 208, GAZİ NECDET ÖZKAN , 215, ÇINAR., ÇAYIR YOLU, KIBRIS.., BAHTİYAR_1, 297, VATAN, ÇEMBER, MENDERES, 24, 107, 238, 47, 322, 20, YURTSEVEN, ULUBATLI HASAN_1, 68, 1041, SÜMBÜL, 167, 284, KUVAYİ MİLLİYE, 9., LEZGİ, ATAKAN, BOSNA., GONCA, 174, 191, BAHAR, SANCAK, 250, 94, 23, 170-, 6., NENE HATUN., 110, 30, ELMALI, 317, 7., KÖSRELİKKIZIĞI, ÇINAR, ÖMER SEYFETTİN216, 259, PİRİ REİS., EMİRHAN, KEREM, 315, 77, 164, 209, DİKMEN, SAİDİ NURSİ, IHLAMUR, KEHRİBAR, 249, 82, 25, KOSOVA_2, 21, DERVİŞ, CELALETTİN RUMİ, ORUÇ REİS_1, SÖĞÜTLÜ, 18 , 109, KAHRAMAN, SELİMİYE 1, 34, KÜRŞAT_1, 80, SEFA, MENEKŞE, KUBAT, BUHARA_1, EKİN.., KILIÇLAR KÜME, ERDEM, 87, 86, PELİN, HEKİMHAN, BURCU, SEVGÜLÜ, ERTUĞRUL, DUMLUPINAR, 312, HAMİT , 29, 28, 187, 234, KÖSTEBEK, 50, 62, 180, 263, 6, 35, 79, 5., SERÜVEN, FAZİLET_1, KOSTÜM, 91, FEZA, ANAFARTALAR., MERDANE, 208, GAZİ NECDET ÖZKAN, 215 , ÇINAR., ÇAYIR YOLU, KIBRIS.., BAHTİYAR_1, 297, VATAN, ÇEMBER, MENDERES, 24, 107, 238, 47, 322, 20, YURTSEVEN, ULUBATLI HASAN_1, 68, 1041, SÜMBÜL, 167, 284, KUVAYİ MİLLİYE , 9., LEZGİ, ATAKAN, BOSNA., GONCA, 174, 191, BAHAR, SANCAK, 250, 94, 23, 170-, 6., NENE HATUN., 110, 30, ELMALI, 317, 7., KÖSRELİKKIZIĞI, ÇINAR, ÖMER SEYFETTİN216, 259, PİRİ REİS., EMİRHAN, KEREM, 315, 77, 164, 209, DİKMEN, SAİDİ NURSİ, IHLAMUR, KEHRİBAR, 249, 82, 25, KOSOVA_2, 21, DERVİŞ, CELALETTİN RUMİ, ORUÇ REİS_1, SÖĞÜTLÜ, 18 , 109, KAHRAMAN, SELİMİYE 1, 34, KÜRŞAT_1, 80, SEFA, MENEKŞE, KUBAT, BUHARA_1, EKİN.., KILIÇLAR KÜME, ERDEM, 87, 86, PELİN, HEKİMHAN, BURCU, SEVGÜLÜ, ERTUĞRUL, DUMLUPINAR, 312, HAMİT , 29, 28, 187, 234, KÖSTEBEK, 50, 62, 180, 263, 6, 35, 79, 5., SERÜVEN, FAZİLET_1, KOSTÜM, 91, FEZA, ANAFARTALAR., MERDANE, 208, GAZİ NECDET ÖZKAN, 215 , ÇINAR., ÇAYIR YOLU, KIBRIS.., BAHTİYAR_1, 297, VATAN, ÇEMBER, MENDERES, 24, 107, 238, 47, 322, 20, YURTSEVEN, ULUBATLI HASAN_1, 68, 1041, SÜMBÜL, 167, 284, KUVAYİ MİLLİYE , 9., LEZGİ, ATAKAN, BOSNA., GONCA, 174, 191, BAHAR, SANCAK, 250, 94, 23, 170-, 6., NENE HATUN., 110, 30, ELMALI, 317, 7., KÖSRELİKKIZIĞI, ÇINAR, ÖMER SEYFETTİN, EMİRHAN, KEREM, 315, 77, 164, 209, DİKMEN, SAİDİ NURSİ, IHLAMUR, KEHRİBAR, 249, 82, 25, KOSOVA_2, 21, DERVİŞ, CELALETTİN RUMİ, ORUÇ REİS_1, SÖĞÜTLÜ, 18, 109, KAHRAMAN, SELİMİYE 1 , 34, KÜRŞAT_1, 80, SEFA, MENEKŞE, KUBAT, BUHARA_1, EKİN.., KILIÇLAR KÜME, ERDEM, 87, 86, PELİN, HEKİMHAN, BURCU, SEVGÜLÜ, ERTUĞRUL, DUMLUPINAR, 312, HAMİT, 29, 28, 187, 234, KÖSTEBEK, 50, 62, 180, 263, 6, 35, 79, 5., SERÜVEN, FAZİLET_1, KOSTÜM, 91, FEZA, ANAFARTALAR., MERDANE, 208, GAZİ NECDET ÖZKAN, 215, ÇINAR., ÇAYIR YOLU, KIBRIS.., BAHTİYAR_1, 297, VATAN, ÇEMBER, MENDERES, 24, 107, 238, 47, 322, 20, YURTSEVEN, ULUBATLI HASAN_1, 68, 1041, SÜMBÜL, 167, 284, KUVAYİ MİLLİYE, 9., LEZGİ, ATAKAN , BOSNA., GONCA, 174, 191, BAHAR, SANCAK, 250, 94, 23, 170-, 6., NENE HATUN., 110, 30, ELMALI, 317, 7., KÖSRELİKKIZIĞI, ÇINAR, ÖMER SEYFETTİN, EMİRHAN, KEREM, 315, 77, 164, 209, DİKMEN, SAİDİ NURSİ, IHLAMUR, KEHRİBAR, 249, 82, 25, KOSOVA_2, 21, DERVİŞ, CELALETTİN RUMİ, ORUÇ REİS_1, SÖĞÜTLÜ, 18, 109, KAHRAMAN, SELİMİYE 1 , 34, KÜRŞAT_1, 80, SEFA, MENEKŞE, KUBAT, BUHARA_1, EKİN.., KILIÇLAR KÜME, ERDEM, 87, 86, PELİN, HEKİMHAN, BURCU, SEVGÜLÜ, ERTUĞRUL, DUMLUPINAR, 312, HAMİT, 29, 28, 187, 234, KÖSTEBEK, 50, 62, 180, 263, 6, 35, 79, 5., SERÜVEN, FAZİLET_1, KOSTÜM, 91, FEZA, ANAFARTALAR., MERDANE, 208, GAZİ NECDET ÖZKAN, 215, ÇINAR., ÇAYIR YOLU, KIBRIS.., BAHTİYAR_1, 297, VATAN, ÇEMBER, MENDERES, 24, 107, 238, 47, 322, 20, YURTSEVEN, ULUBATLI HASAN_1, 68, 1041, SÜMBÜL, 167, 284, KUVAYİ MİLLİYE, 9., LEZGİ, ATAKAN , BOSNA., GONCA, 174, 191, BAHAR, SANCAK, 250, 94, 23, 170-, 6., NENE HATUN., 110, 30, ELMALI, 317, 7., KÖSRELİKKIZIĞI, ÇINAR, ÖMER SEYFETTİNDİKMEN, SAİDİ NURSİ, IHLAMUR, KEHRİBAR, 249, 82, 25, KOSOVA_2, 21, DERVİŞ, CELALETTİN RUMİ, ORUÇ REİS_1, SÖĞÜTLÜ, 18, 109, KAHRAMAN, SELİMİYE 1, 34, KÜRŞAT_1, 80, SEFA, MENEKŞE, KUBAT, BUHARA_1, EKİN.., KILIÇLAR KÜME, ERDEM, 87, 86, PELİN, HEKİMHAN, BURCU, SEVGÜLÜ, ERTUĞRUL, DUMLUPINAR, 312, HAMİT, 29, 28, 187, 234, KÖSTEBEK, 50, 62, 180, 263, 6 , 35, 79, 5., SERÜVEN, FAZİLET_1, KOSTÜM, 91, FEZA, ANAFARTALAR., MERDANE, 208, GAZİ NECDET ÖZKAN, 215, ÇINAR., ÇAYIR YOLU, KIBRIS.., BAHTİYAR_1, 297, VATAN, ÇEMBER, MENDERES , 24, 107, 238, 47, 322, 20, YURTSEVEN, ULUBATLI HASAN_1, 68, 1041, SÜMBÜL, 167, 284, KUVAYİ MİLLİYE, 9., LEZGİ, ATAKAN, BOSNA., GONCA, 174, 191, BAHAR, SANCAK , 250, 94, 23, 170-, 6., NENE HATUN., 110, 30, ELMALI, 317, 7., KÖSRELİKKIZIĞI, ÇINAR, ÖMER SEYFETTİNDİKMEN, SAİDİ NURSİ, IHLAMUR, KEHRİBAR, 249, 82, 25, KOSOVA_2, 21, DERVİŞ, CELALETTİN RUMİ, ORUÇ REİS_1, SÖĞÜTLÜ, 18, 109, KAHRAMAN, SELİMİYE 1, 34, KÜRŞAT_1, 80, SEFA, MENEKŞE, KUBAT, BUHARA_1, EKİN.., KILIÇLAR KÜME, ERDEM, 87, 86, PELİN, HEKİMHAN, BURCU, SEVGÜLÜ, ERTUĞRUL, DUMLUPINAR, 312, HAMİT, 29, 28, 187, 234, KÖSTEBEK, 50, 62, 180, 263, 6 , 35, 79, 5., SERÜVEN, FAZİLET_1, KOSTÜM, 91, FEZA, ANAFARTALAR., MERDANE, 208, GAZİ NECDET ÖZKAN, 215, ÇINAR., ÇAYIR YOLU, KIBRIS.., BAHTİYAR_1, 297, VATAN, ÇEMBER, MENDERES , 24, 107, 238, 47, 322, 20, YURTSEVEN, ULUBATLI HASAN_1, 68, 1041, SÜMBÜL, 167, 284, KUVAYİ MİLLİYE, 9., LEZGİ, ATAKAN, BOSNA., GONCA, 174, 191, BAHAR, SANCAK , 250, 94, 23, 170-, 6., NENE HATUN., 110, 30, ELMALI, 317, 7., KÖSRELİKKIZIĞI, ÇINAR, ÖMER SEYFETTİNCELALETTİN RUMİ, ORUÇ REİS_1, SÖĞÜTLÜ, 18, 109, KAHRAMAN, SELİMİYE 1, 34, KÜRŞAT_1, 80, SEFA, MENEKŞE, KUBAT, BUHARA_1, EKİN.., KILIÇLAR KÜME, ERDEM, 87, 86, PELİN, HEKİMHAN, BURCU, SEVGÜLÜ, ERTUĞRUL, DUMLUPINAR, 312, HAMİT, 29, 28, 187, 234, KÖSTEBEK, 50, 62, 180, 263, 6, 35, 79, 5., SERÜVEN, FAZİLET_1, KOSTÜM, 91, FEZA, ANAFARTALAR., MERDANE, 208, GAZİ NECDET ÖZKAN, 215, ÇINAR., ÇAYIR YOLU, KIBRIS.., BAHTİYAR_1, 297, VATAN, ÇEMBER, MENDERES, 24, 107, 238, 47, 322, 20, YURTSEVEN, ULUBATLI HASAN_1, 68, 1041 , SÜMBÜL, 167, 284, KUVAYİ MİLLİYE, 9., LEZGİ, ATAKAN, BOSNA., GONCA, 174, 191, BAHAR, SANCAK, 250, 94, 23, 170-, 6., NENE HATUN., 110, 30, ELMALI, 317, 7., KÖSRELİKKIZIĞI, ÇINAR, ÖMER SEYFETTİNCELALETTİN RUMİ, ORUÇ REİS_1, SÖĞÜTLÜ, 18, 109, KAHRAMAN, SELİMİYE 1, 34, KÜRŞAT_1, 80, SEFA, MENEKŞE, KUBAT, BUHARA_1, EKİN.., KILIÇLAR KÜME, ERDEM, 87, 86, PELİN, HEKİMHAN, BURCU, SEVGÜLÜ, ERTUĞRUL, DUMLUPINAR, 312, HAMİT, 29, 28, 187, 234, KÖSTEBEK, 50, 62, 180, 263, 6, 35, 79, 5., SERÜVEN, FAZİLET_1, KOSTÜM, 91, FEZA, ANAFARTALAR., MERDANE, 208, GAZİ NECDET ÖZKAN, 215, ÇINAR., ÇAYIR YOLU, KIBRIS.., BAHTİYAR_1, 297, VATAN, ÇEMBER, MENDERES, 24, 107, 238, 47, 322, 20, YURTSEVEN, ULUBATLI HASAN_1, 68, 1041 , SÜMBÜL, 167, 284, KUVAYİ MİLLİYE, 9., LEZGİ, ATAKAN, BOSNA., GONCA, 174, 191, BAHAR, SANCAK, 250, 94, 23, 170-, 6., NENE HATUN., 110, 30, ELMALI, 317, 7., KÖSRELİKKIZIĞI, ÇINAR, ÖMER SEYFETTİNPELİN, HEKİMHAN, BURCU, SEVGÜLÜ, ERTUĞRUL, DUMLUPINAR, 312, HAMİT, 29, 28, 187, 234, KÖSTEBEK, 50, 62, 180, 263, 6, 35, 79, 5., SERÜVEN, FAZİLET_1, KOSTÜM, 91 , FEZA, ANAFARTALAR., MERDANE, 208, GAZİ NECDET ÖZKAN, 215, ÇINAR., ÇAYIR YOLU, KIBRIS.., BAHTİYAR_1, 297, VATAN, ÇEMBER, MENDERES, 24, 107, 238, 47, 322, 20, YURTSEVEN, ULUBATLI HASAN_1, 68, 1041, SÜMBÜL, 167, 284, KUVAYİ MİLLİYE, 9., LEZGİ, ATAKAN, BOSNA., GONCA, 174, 191, BAHAR, SANCAK, 250, 94, 23, 170-, 6., NENE HATUN ., 110, 30, ELMALI, 317, 7., KÖSRELİKKIZIĞI, ÇINAR, ÖMER SEYFETTİNPELİN, HEKİMHAN, BURCU, SEVGÜLÜ, ERTUĞRUL, DUMLUPINAR, 312, HAMİT, 29, 28, 187, 234, KÖSTEBEK, 50, 62, 180, 263, 6, 35, 79, 5., SERÜVEN, FAZİLET_1, KOSTÜM, 91 , FEZA, ANAFARTALAR., MERDANE, 208, GAZİ NECDET ÖZKAN, 215, ÇINAR., ÇAYIR YOLU, KIBRIS.., BAHTİYAR_1, 297, VATAN, ÇEMBER, MENDERES, 24, 107, 238, 47, 322, 20, YURTSEVEN, ULUBATLI HASAN_1, 68, 1041, SÜMBÜL, 167, 284, KUVAYİ MİLLİYE, 9., LEZGİ, ATAKAN, BOSNA., GONCA, 174, 191, BAHAR, SANCAK, 250, 94, 23, 170-, 6., NENE HATUN ., 110, 30, ELMALI, 317, 7., KÖSRELİKKIZIĞI, ÇINAR, ÖMER SEYFETTİN322, 20, YURTSEVEN, ULUBATLI HASAN_1, 68, 1041, SÜMBÜL, 167, 284, KUVAYİ MİLLİYE, 9., LEZGİ, ATAKAN, BOSNA., GONCA, 174, 191, BAHAR, SANCAK, 250, 94, 23, 170- , 6., NENE HATUN., 110, 30, ELMALI, 317, 7., KÖSRELİKKIZIĞI, ÇINAR, ÖMER SEYFETTİN322, 20, YURTSEVEN, ULUBATLI HASAN_1, 68, 1041, SÜMBÜL, 167, 284, KUVAYİ MİLLİYE, 9., LEZGİ, ATAKAN, BOSNA., GONCA, 174, 191, BAHAR, SANCAK, 250, 94, 23, 170- , 6., NENE HATUN., 110, 30, ELMALI, 317, 7., KÖSRELİKKIZIĞI, ÇINAR, ÖMER SEYFETTİN
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama saati : 03 Mart 2023 Cuma 10:45
Elektrik kesintisi bitiş saati : 03 Mart 2023 Cuma 15:15