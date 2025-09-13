Ankara'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik (BEDAŞ) ve Başkent Elektrik (EDAŞ), 14 Eylül 2025 tarihinde İstanbul ve Ankara’da uygulanacak planlı elektrik kesintilerini duyurdu. İşte ilçe ilçe kesinti listesi…

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Ankara'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul ve Ankara’da yaşayan vatandaşlar, 14 Eylül Pazar günü planlı elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalacak. 

Ankara'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ ve Başkent Elektrik tarafından yapılan açıklamalara göre birçok ilçede farklı saat aralıklarında elektrik verilemeyecek.

Ankara'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

İSTANBUL İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

ANKARA İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

AKYURT

 09:15 - 13:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİCE YOLU SAĞ, YOL ÜSTÜ, ÖZAL, 48, BALIKHİSAR KÖY İÇİ, ANKARA, YILANLIPINAR

09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CÜCÜK, YAĞIZOĞLU MEVKİ

Ankara'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

ALTINDAĞ

09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAVAKLI

Ankara'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

BEYPAZARI

09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAMZALAR, AŞAĞI, KARAPINAR, KARAKÖY MÜCAVİR, YUKARIGÜNEY, YILDIZ KÜME, KARAKÖY, DUDAŞ, AŞAĞIGÜNEY, NUHHOCA, DAĞŞEYHLER

Ankara'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

ÇANKAYA

09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1450

Ankara'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

ÇUBUK

09:15 - 13:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİCE YOLU SAĞ, YOL ÜSTÜ, ÖZAL, 48, BALIKHİSAR KÖY İÇİ, ANKARA, YILANLIPINAR

09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UÇARI, YAKUPHASAN, PEÇENEK

09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CÜCÜK, YAĞIZOĞLU MEVKİ

Ankara'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

KAHRAMANKAZAN

10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SANCAR, PEÇENEK

09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UÇARI, YAKUPHASAN, PEÇENEK

Ankara'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

MAMAK

09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAVAKLI

Ankara'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

NALLIHAN

09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAMZALAR, AŞAĞI, KARAPINAR, KARAKÖY MÜCAVİR, YUKARIGÜNEY, YILDIZ KÜME, KARAKÖY, DUDAŞ, AŞAĞIGÜNEY, NUHHOCA, DAĞŞEYHLER

Ankara'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara elektrik kesintisi istanbul elektrik kesintisi