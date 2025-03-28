Ankara'da feci kaza: Çok sayıda can kaybı var!

Ankara'nın Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ankara'da feci kaza: Çok sayıda can kaybı var!
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Henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 31 GE 368 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 EPP 091 plakalı otomobille Haymana-Konya bağlantı yolunun 7. kilometresinde çarpıştı. Kaza sonucu her iki araçta bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Yaralılar, Haymana ve Ankara'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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