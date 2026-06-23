Ankara’da feci kaza: Scooter kullanan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Kahramankazan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan Kanal Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda scooter ile ilerleyen 11 yaşındaki A.Y.A.'ya, seyir halindeki bir hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuğun yardımına ilk olarak olaya tanık olan çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun ciddiyeti üzerine vatandaşlar vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirerek sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye hızla emniyet ve sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptı. Ardından ambulansla acil olarak hastaneye kaldırılan A.Y.A., doktorların tüm tıbbi müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan bu trajik kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri kaza mahallinde detaylı incelemelerde bulunurken, 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan olaya ilişkin adli makamlarca resmi soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarının da incelendiği dosyada, emniyet güçlerinin kazanın tüm detaylarını aydınlatmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.