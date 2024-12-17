Ankara'da FETÖ operasyonları! 10 şüpheli yakalandı

Başkent Ankara'da FETÖ'ye yönelik kritik bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli yakalandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ankara'da FETÖ operasyonları! 10 şüpheli yakalandı
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Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak başkent Ankara'da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında 12 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, şüphelilerden 10'u yakalandı.

Öte yandan, Hava Kuvvetleri Komutanlığında "mahrem hizmetler" yapılanmasına ilişkin, iltisaklı ve irtibatlı oldukları anlaşılan daha önce ilişiği kesilmiş askeri personelle 4'ü mahrem imam toplam 17 şüphelinin gözaltına alınması için karar çıkarıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin cumhuriyet başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlerine devam ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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