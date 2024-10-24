Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Ankara'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi firari 12 kişi gözaltına alındı.

Mert Sagit Mert Sagit
Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Yayınlanma: Güncellenme:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 13 firari FETÖ/PDY üyesinin Ankara'da olduğu tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 firari şüpheli, sanık ve hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, firari FETÖ/PDY üyeleri hakkında adli işlem başlatıldı. 

43 ay sonra ilk! Ömer Öcalan'a İmralı izni: Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü!43 ay sonra ilk! Ömer Öcalan'a İmralı izni: Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü!Gündem

Kaynak: TRT Haber

ankara fetö
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal canlı yayını
12 gözaltı
Bebek ölümleri için TBMM'den araştırma kararı
TUSAŞ terör saldırısından sonra Kurtulmuş'tan açıklama
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 32 hedef imha edildi
İstanbul'da FETÖ operasyonu
Doğu Perinçek, TUSAŞ saldırısı hakkında konuştu
TUSAŞ’a yönelik terör saldırısına küresel tepkiler
İzmir’de uyuşturucu operasyonu
Erdoğan'dan TUSAŞ açıklaması
Çok Okunanlar
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 32 hedef imha edildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 32 hedef imha edildi
TUSAŞ terör saldırısından sonra Kurtulmuş'tan açıklama TUSAŞ terör saldırısından sonra Kurtulmuş'tan açıklama
Bebek ölümleri için TBMM'den araştırma kararı Bebek ölümleri için TBMM'den araştırma kararı
Hamas duyurdu! İsrail ordusu karargahına saldırı Hamas duyurdu! İsrail ordusu karargahına saldırı
Hizbullah'tan Tel Aviv'e roket saldırısı Hizbullah'tan Tel Aviv'e roket saldırısı