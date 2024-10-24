Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Ankara'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi firari 12 kişi gözaltına alındı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 13 firari FETÖ/PDY üyesinin Ankara'da olduğu tespit edildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 firari şüpheli, sanık ve hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.
1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, firari FETÖ/PDY üyeleri hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: TRT Haber