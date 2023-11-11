Ankara’da FETÖ’den Aranan Eski Emniyet Müdürü Yakalandı

Başkentte FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara’da FETÖ’den Aranan Eski Emniyet Müdürü Yakalandı
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Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen ve emniyet müdürlüğü görevinden ihraç edilen H.T'nin adresine operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan H.T'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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