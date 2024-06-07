Ankara'da fırtına reklam panosunu devirdi: Bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'daki fırtına 10 metreye 5 metreye ölçüsündeki tabelanın devrilmesine neden oldu. Panonun üstüne düşmesi sebebiyle bir kadın hayatını kaybetti.

Ankara'da fırtına reklam panosunu devirdi: Bir kişi hayatını kaybetti
Editör: Mert Sagit
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Ankara’da akşam saatlerde başlayan sağanak yağıştan korunmak isterken saklandığı tabelanın altında kalan kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Başkentte saat 21.30 sularında gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, 10 metreye 5 metre ölçülerindeki bir tabelanın altına sığındı. Fırtınanın da etkisiyle yerinden kopan tabela yağmurdan kaçarak sığınan 2 kişinin üzerine düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayşe Yavuz (20) adlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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# ankara # sağanak
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