Ankara'da fuhuş operasyonu

Başkent Ankara'da 2 eğlence mekanı ve 3 otele yönelik fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda, işletmelerin sahipleri, müdürleri ve çalışanları olmak üzere 13 zanlı gözaltına alındı. İşletmeler, Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı gereğince mühürlendi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ankara'da fuhuş operasyonu
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Başkent Ankara'da, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kent genelindeki 2 eğlence mekanı ve 3 otele yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, işletmelerin sahipleri, müdürleri ve çalışanları olmak üzere 13 zanlı gözaltına alındı ve mekanlarda arama yapıldı.

İfadeleri alınan 20 mağdur kadının, çaresizlikten fuhşa mecbur bırakıldıklarını beyan ettikleri öğrenildi.

Bahse konu işletmeler, Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı gereğince mühürlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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