Ankara'da gece yarısı apartman dairesinde yangın paniği! Buzdolabı prizinden çıkan alevler binayı sarmıştı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir sitedeki apartman dairesinde gece saatlerinde çıkan yangın, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Buzdolabı prizindeki elektrik kaçağından kaynaklandığı belirtilen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ankara'da gece yarısı apartman dairesinde yangın paniği! Buzdolabı prizinden çıkan alevler binayı sarmıştı
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Olay, sabaha karşı saat 01.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Yukarıyurtçu Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi:

Bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede bulunan buzdolabının prizindeki elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi duman altında bıraktı.

İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun dumandan etkilenmemeleri için apartmanda yaşayan vatandaşlar güvenli bir şekilde tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken dairede maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının kesin çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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