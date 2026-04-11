Ankara'da gece yarısı faciası! İlaç fabrikası küle döndü, hasarın boyutu havadan görüntülendi...
Ankara'nın Sincan ilçesindeki Alcı OSB Mahallesi'nde yer alan bir ilaç fabrikasında dün gece saatlerinde yangın çıktı. Küle dönen tesis kullanılamaz duruma gelirken, alandaki ağır hasar dron ile havadan görüntülendi.
Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Alcı OSB Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında dün gece henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın meydana geldi.
Tesisi saran alevler nedeniyle fabrika küle dönerek tamamen kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonrasında başlattığı soğutma çalışmaları an itibarıyla hala sürüyor.
Yangının geride bıraktığı yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
Söndürme işlemlerinin sürdüğü ve tamamen yanan fabrikanın son durumu dron kullanılarak havadan görüntülendi.
Fabrikanın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının kesin çıkış sebebi henüz bilinmiyor.
Olayın aydınlatılması ve çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.