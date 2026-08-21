Ankara'da günübirlik evlere şafak baskını! 12 kişi tutuklandı, 29 kadın kurtarıldı

Etimesgut ve Sincan ilçelerinde günübirlik kiralanan evlere yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli suçüstü yakalandı.

12 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ, 2 EV HAPSİ

Günübirlik evlerde fuhşa aracılık ve yer temini yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda dijital materyallere ve cep telefonlarına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden:

12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi,

2 şahıs hakkında ev hapsi kararı verildi,

Soruşturma kapsamında 29 mağdur kadın çetenin elinden kurtarılırken, 50 kişinin de bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu.

GÜNÜBİRLİK EVLERE 4,1 MİLYON TL CEZA YAĞDI

Ahlak Büro ekiplerinin denetimleri kapsamında bölgedeki kayıt dışı konaklamalar da mercek altına alındı. Toplam 136 farklı günübirlik ev 33 kez denetlenirken, mevzuata aykırı kayıt dışı konaklama faaliyeti yürüten adreslere 4 milyon 194 bin 79 TL idari para cezası uygulandı.