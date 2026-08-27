Ankara'da hamam çalışanlarına demir çubuklu saldırı! 4 kişi yaralandı

Olay, Göktürk Caddesi'ndeki bir hamamın önünde 22 Ağustos Cuma günü meydana geldi. İddialara göre, olaydan bir hafta önce taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi yetkililer tarafından hamamdan çıkarılmıştı.

Bir hafta sonra akşam saatlerinde hafif ticari araçla hamamdan çıkarılan şahıslar, yanlarına aldıkları iki kişiyle birlikte tekrar hamama geldi. Son müşterinin de hamamdan ayrılmasının ardından çöp dökmek için dışarı çıkan personel ile hamamın önüne gelen 5 kişi arasında bahçe kapısı önünde bir süre tartışma yaşandı.

TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ, DEMİR ÇUBUKLARLA SALDIRDILAR

Yaşanan tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine saldırganlar, ellerindeki demir çubuklarla çalışanları darbetmeye başladı. Saldırının ardından 5 kişi, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Yaralanan 4 kişi, Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.