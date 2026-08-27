Ankara'da hamam çalışanlarına demir çubuklu saldırı! 4 kişi yaralandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir hamamın önünde 5 kişi tarafından demir çubuklarla saldırıya uğrayan çalışanlardan 4'ü yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ankara'da hamam çalışanlarına demir çubuklu saldırı! 4 kişi yaralandı
Yayınlanma:

Olay, Göktürk Caddesi'ndeki bir hamamın önünde 22 Ağustos Cuma günü meydana geldi. İddialara göre, olaydan bir hafta önce taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi yetkililer tarafından hamamdan çıkarılmıştı.

Bir hafta sonra akşam saatlerinde hafif ticari araçla hamamdan çıkarılan şahıslar, yanlarına aldıkları iki kişiyle birlikte tekrar hamama geldi. Son müşterinin de hamamdan ayrılmasının ardından çöp dökmek için dışarı çıkan personel ile hamamın önüne gelen 5 kişi arasında bahçe kapısı önünde bir süre tartışma yaşandı.

TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ, DEMİR ÇUBUKLARLA SALDIRDILAR

Yaşanan tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine saldırganlar, ellerindeki demir çubuklarla çalışanları darbetmeye başladı. Saldırının ardından 5 kişi, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Yaralanan 4 kişi, Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

5.0 büyüklüğünde deprem! Set gölünün taşma riski nedeniyle alarm verildi5.0 büyüklüğünde deprem! Set gölünün taşma riski nedeniyle alarm verildiDünya
Bakan Yumaklı'dan kritik uyarı: "Önümüzdeki 3 gün orman yangınları için riskli"Bakan Yumaklı'dan kritik uyarı: "Önümüzdeki 3 gün orman yangınları için riskli"Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ankara hamam
Günün Manşetleri
"Önümüzdeki 3 gün orman yangınları için riskli"
"Her yeni yatırım milli servetimizi büyütüyor"
İstanbul Park 2031'e kadar F1 takviminde
Tolga Akış gözaltına alındı
Kan donduran gizli tanık ifadesi!
İran'dan ABD'ye çok sert Çin mesajı!
14 il ve Marmara için sarı kodlu sağanak alarmı!
Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
51 isim Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi
Patlamalar yaşanıyor, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Çok Okunanlar
7 Milyon 800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 7 Milyon 800 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Meteoroloji’den Hafta Sonu Öncesi Kritik Uyarı: Çok Sayıda İl İçin Sağanak Alarmı! Meteoroloji’den Hafta Sonu Öncesi Kritik Uyarı: Çok Sayıda İl İçin Sağanak Alarmı!
14 il ve Marmara için sarı kodlu sağanak alarmı! 14 il ve Marmara için sarı kodlu sağanak alarmı!
İstanbul 28 Ağustos kesintisi programı İstanbul 28 Ağustos kesintisi programı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu