Ankara’da “hastalık taşıyan köpekler” davasında karar çıktı!

Ankara 38. Asliye Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Boyacı ve Demir ile avukatları hazır bulundu. Hakim, celse arasında esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını hatırlatarak sanıklara söz verdi.

Sanık Boyacı ve Demir suçsuz olduklarını belirterek beraatlarını talep etti. Avukatları da aynı yönde savunma yaparak müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.

Beyanların ardından kararını açıklayan hakim, sanıkların “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma” suçundan beraatine karar verdi. Ancak sanıkların “sahipli hayvana işkence” suçundan cezalandırılmasına hükmedildi. Hakim, her bir köpek için 1500 lira olmak üzere toplam 43 bin 500 lira idari para cezasına çarptırılmalarına karar verdi.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 9 Haziran’da Şanlıurfa’da kuduz vakalarının görüldüğü karantina bölgesinden köpeklerin Ankara’ya getirildiğine dair ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Köpekleri araçla Ankara’ya getirdiği tespit edilen sanık Muhammed Savaş Demir’in, Gölbaşı ilçesinde köpeklerle birlikte yakalandığı bilgisine yer verildi. Aynı kapsamda, Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı’nın da Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alındığı kaydedildi.

İddianamede sanıklar hakkında “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma” suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, “sahipli hayvana işkence” suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Mahkemenin açıkladığı kararla birlikte sanıklar hapis cezasından kurtulurken, para cezasıyla cezalandırılmış oldu.